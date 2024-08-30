Siirt’te freni boşalan su tankeri devrildi: 2 yaralı

Siirt’te seyir halindeyken freni boşalan su tankeri devrildi. Kazada sürücü ile beraberindeki yolcu yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 30.08.2024 - 09:05
Siirt’te freni boşalan su tankeri devrildi: 2 yaralı
Abone Ol google-news

Feci kaza, aksam saatlerinde Siirt Kurtalan Karayolu Kezer köprüsü üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü ve plakası öğrenilemeyen su tankeri, freni boşalınca kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte beraberindeki yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, devrilen su tankeri vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


araç haberleri

İlgili Haberler

25 yaşında hayatını kaybetti... Sosyal medya fenomeni Murat Saraç son yolculuğuna uğurlandı

25 yaşında hayatını kaybetti... Sosyal medya fenomeni Murat Saraç son yolculuğuna uğurlandı
Araç alım satımlarının 3'te 1'inde dolandırılma riski! İşte en çok kullanılan yöntemler...

Araç alım satımlarının 3'te 1'inde dolandırılma riski! İşte en çok kullanılan yöntemler...
Çocuk ortalığı birbirine kattı: Araç hurdaya döndü

Çocuk ortalığı birbirine kattı: Araç hurdaya döndü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler