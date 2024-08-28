Çocuk ortalığı birbirine kattı: Araç hurdaya döndü

Yayınlanma: 28.08.2024 - 19:05

Güncelleme: 28.08.2024 - 19:05

Kaza, çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolunda seyreden 15 yaşındaki B.D. yönetiminde 14 EA 452 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Elektrik direğine çarpan otomobil, su kanalında düştü. Kazada otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtan burnu bile kanamadan çıkan B.D., tedaviyi reddetti. Su kanalında tepetaklak olan Tofaş, vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Polis ekipleri yaşı küçük sürücüye ve araç sahibine cezai işlem uyguladı.