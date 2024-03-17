Siirt’te güneş paneli taşıyan TIR devrildi: 1 yaralı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde güneş paneli taşıyan TIR, virajı alamayarak devrildi. Kazada, sürücü hafif şekilde yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 14:01
Siirt’te güneş paneli taşıyan TIR devrildi: 1 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, Kurtalan’da güneş paneli yüklü TIR, sürücüsünün virajı alamaması sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada, TIR sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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