Siirt 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Siirt'te AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Siirt'te AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 15:40
Siirt 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Siirt'te AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde  Siirt Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 7 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Siirt'da Berivan Helen Işık Belediye Başkanı seçildi.

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Berivan Helen Işık

33.227 %48,36

AK PARTİ

Ali İlbaş

31.611 %46,01

CHP

Şakir Sula

1.330 %1,94

İYİ PARTİ

1.010 %1,47

SAADET

1.003 %1,46

DSP

242 %0,35

DP

128 %0,19

TKP

95 %0,14

BTP

59 %0,09


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