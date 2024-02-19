Siirt 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Siirt'te AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Siirt'te AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Siirt Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 7 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Siirt'da Berivan Helen Işık Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 SİİRT'TE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
HDP
Göz Atın
Berivan Helen Işık
33.227 %48,36
AK PARTİ
Ali İlbaş
31.611 %46,01
CHP
Şakir Sula
1.330 %1,94
İYİ PARTİ
1.010 %1,47
SAADET
1.003 %1,46
DSP
242 %0,35
DP
128 %0,19
TKP
95 %0,14
BTP
59 %0,09
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