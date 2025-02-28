Siirt’te hastane asansörüne tekmeli saldırı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişinin asansör düğmelerine tekme atarak zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hastane yönetimi, şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Siirt’te hastane asansörüne tekmeli saldırı
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DHA
Yayınlanma: 28.02.2025 - 12:43

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen olayda, hastaneye gelen bir kişi, beklediği asansörün düğmelerine art arda tekmeler atarak zarar verdi. Güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası asansör hizmet dışı bırakılarak bakıma alındı.

Hastane yönetimi, kamu malına zarar veren kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Hastanemizin asansörlerine yönelik bu tür eylemler, hastalarımızın ve hasta yakınlarının mağduriyetine ve sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olmaktadır" ifadelerine yer verildi.


Etiketler: #Siirt #Hastane #saldırı

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