Siirt’te hastane önünde bıçaklı kavga: 5 yaralı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 23.06.2024 - 15:32
Siirt’te hastane önünde bıçaklı kavga: 5 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesi Köprüçay ile Karasungur köyü arasında çıkan kavganın devamı hastane önünde sürdü.

Hastane önünde karşı karşıya gelen iki grup burada da bıçaklı kavgaya karıştı. Kavgada 1’i bıçakla toplam 5 kişi yaralandı. Polis, kavgayı havaya ateş açarak durdurdu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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