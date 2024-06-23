Ünlü milyarderin balayından sonra hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı

Yayınlanma: 23.06.2024 - 12:22

Güncelleme: 23.06.2024 - 12:22

Avusturyalı alışveriş merkezi kralı Richard Lugner bu ayın başlarında Viyana'da yıldızlarla dolu bir törenle kendisinden 49 yaş küçük aktris Simone Reilaender ile dünya evine girdi.

Lugner, altıncı düğününde Simone ile Viyana Belediye Binası'nda 50 davetli ve 20 basın mensubunun önünde evlendi.

Simone, 49 yıllık yaş farkının cinsel yaşamları üzerinde hiçbir etkisi olmadığını belirterek, "Çok uzun bir düğün gecesi geçirdik. Düğün gününden daha uzun" ifadelerini kullandı.

Lugner'in, geçtiğimiz Cuma günü şiddetli sırt ağrıları çektikten sonra hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Hastaneye kaldırılmasının suçunu egzersiz bisikletine bağlayan Lugner, "Ondan sonra masörler bana kötü davrandı ve sonunda bir osteopati uzmanı geldi. Beni o kadar kötü ters çevirdi ki muhtemelen bir omurgam kırıldı. Hâlâ kendimi iyi hissetmiyorum ama yarım saattir evdeyim. Her şeyin yakında daha iyi olacağını umuyorum" dedi.

Simone ise, çiftin balayı sırasında bütün gece ayakta olduklarını ve bunun kocasının acı çekmesine neden olduğunu kaydetti.

Lugner'in yoğun bakımda ağrı terapisi uzmanı Profesör Michael Zimpfer ile görüştüğü ve kendisine günlük ağrı kesici iğneler yapıldığı belirtildi.

Lugner, Kim Kardashian, Paris Hilton ve Priscilla Presley gibi yıldızlara gösterişli etkinliklerde koluna girmeleri için büyük meblağlar ödemesiyle tanınıyordu.

Richard'ın son eşi, kendisinden 57 yaş küçük olan Alman TV sunucusu ve eski Playboy modeli Cathy Schmitz'di. Çift iki yıl evli kaldıktan sonra 2016 yılında yollarını ayırdı.