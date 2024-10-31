Siirt'te iki aile arasında silahlı kavga: Yaralılar var!
Baykan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.
Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Cefan Mahallesi'nde iki aile arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, aynı aileden Y.K. ve A.K. silahla, G.K. çenesine dipçikle vurulması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Baykan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: #Siirt #silahlı kavga #tartışma #yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- İmralı tutanaklarında Ahmet Özer hakkında ne yazıyor?
- Atatürk'e hakaret etti!
- Kayyumdan ilk fotoğraf
- Tutuklanan Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı!
- Polis engelledi, Özel yurttaşlara çağrı yaptı
- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı!
- AKP'li Şamil Tayyar'dan yandaş medyaya tepki
- Ahmet Özer adliyeye sevk edildi
- Esenyurt Belediyesi'ne kayyum!
- Tepkili veliler şikâyet etti