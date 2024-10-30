Adliye karıştı: Cinayet duruşması öncesi tekmeli yumruklu kavga!

Yayınlanma: 30.10.2024 - 15:57

Güncelleme: 30.10.2024 - 15:57

Antalya Adliyesi'nde saat 10.00 sıralarında tekmeli yumruklu kavga yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; akrabalar arasında başlayan husumet nedeniyle işlenen cinayetin Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşması öncesinde, taraflar arasında arbede çıktı. Duruşmaya katılmak için gelen, aynı zamanda akraba olan taraflar arasında adliye koridorunda tartışma yaşandı. Tartışmaya, aile büyüklerinin de karışmasının ardından taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

GÖZALTINA ALINDILAR!

Kavgaya müdahale eden güvenlik güçleri tarafları ayırmaya çalışırken, bu kez kadınlar birbirine girdi. Çevik kuvvetin müdahalesiyle ayrılan taraflar, duruşma öncesi gözaltına alındı. Polis ve güvenlik ekipleri, olası olumsuzluklara karşı duruşma sonuna kadar adliye koridorunda bekledi. Polis, kavga ile ilgili inceleme başlattı.