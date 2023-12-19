Siirt'te iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Siirt’in Baykan ilçesine iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Nasrettin B. (55) sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.
Baykan ilçesi Atabağı beldesinde, öğle saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada Nasrettin B., sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nasrettin B., ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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