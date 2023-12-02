Yer: Siirt... Eşiyle tartışıp kendini bıçakladı

Yayınlanma: 02.12.2023 - 17:49

Güncelleme: 02.12.2023 - 17:50

Yeni Mahalle, Hami Efendi Caddesi’nde, öğleden sonra ismi öğrenilemeyen eşiyle tartışan Zeynel A., yanında getirdiği bıçakla kendine zarar vermeye başladı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bir süre yanına kimseyi yaklaştırmayan Zeynel A., polis ekiplerinin çabasıyla ikna edilerek, sağlık ekiplerine teslim edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Zeynel A., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Zeynel A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.