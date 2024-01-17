Siirt’te jandarmadan şok baskın: İki tutuklama

Siirt’in Şirvan ilçesinde bir araçta 40 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 17.01.2024 - 20:41
Siirt’te jandarmadan şok baskın: İki tutuklama
Abone Ol google-news
Player Alanı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Şirvan ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta bulunan 3 şahıs üzerinde yapılan aramada 40 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamda 2’si tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


En Çok Okunan Haberler