Siirt’te mahalleli ayağa kalktı: Yokuş aşağı hareket eden midibüs, 9 araca çarptı

Siirt’te park halindeki midibüs, yokuş aşağı hareket ederek park halindeki 9 araca çarptı. Kazada, araçlarda hasar meydana geldi.

DHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 11:51
Siirt’te mahalleli ayağa kalktı: Yokuş aşağı hareket eden midibüs, 9 araca çarptı
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Feci kaza, dün gece saatlerinde Afetevler Mahallesi’nde meydana geldi. Park halindeki 35 BFY 300 plakalı midibüs, bilinmeyen nedenle yokuş aşağı hareket ederek, ilerlemeye başladı.

Midibüs, park halindeki 72 AAZ 813 plakalı hafif ticari araca çarparak devirdikten sonra 8 araca daha çarptı.

Mahalleli panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlar hasar oluşan kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 


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