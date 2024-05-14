Tankerden sızan yakıt nedeniyle kayan minibüs takla attı: 8 yaralı

Hakkari’de devrilen tankerden sızan yakıt nedeniyle kayan yolcu minibüsü takla attı. Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 12:22
Tankerden sızan yakıt nedeniyle kayan minibüs takla attı: 8 yaralı
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Feci kaza, saat 08.00 sıralarında Hakkari-Van karayolunun 20'nci kilometresindeki Çiftlik mevkinde meydana geldi.

Van’dan Hakkari'ye gelen yakıt tankeri, yağışlı hava nedeniyle sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Tankerden sızan yakıt nedeniyle arkadan gelen 47 LF 541 plakalı minibüs, kayarak takla attı.

Kazada, minibüsteki 8 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi göreve giden elektrik dağıtım şirketi görevlileri yaptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 


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