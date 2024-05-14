Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 6 yaralı
Hakkari’de direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüsün takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Hakkari-Yüksekova kara yolu üzerindeki Çiftlik mevkiinde meydana geldi.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinden Yüksekova’ya gitmekte olan minibüs, yolun kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada yaralanan 6 kişi, bölgeye gelen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu cinsiyet değiştiren oğlunu paylaştı
- 'Asıl hedef CHP’li belediyeler!'
- ‘Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım’
- Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- Cem Küçük’e ikinci operasyon!
- Adeta zihin okuyan kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- Çocuğa tecavüz için sıraya girdiler!
- Sınava gölge düştü
- 'Liste hazırlıyordu, darbe komisyonuna götürüyordu'