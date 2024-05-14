Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 6 yaralı

Hakkari’de direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüsün takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 14.05.2024 - 09:45
Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 6 yaralı
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Alınan bilgiye göre kaza, Hakkari-Yüksekova kara yolu üzerindeki Çiftlik mevkiinde meydana geldi.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinden Yüksekova’ya gitmekte olan minibüs, yolun kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan 6 kişi, bölgeye gelen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.


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