Siirt'te sağanak: Bağ ve bahçeler suyla doldu

Siirt'te etkili olan sağanak nedeniyle bazı bağ ve bahçeler su altında kaldı.

DHA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 13:32
Siirt'te sağanak: Bağ ve bahçeler suyla doldu
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Kentte dünden beri etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Bağlıca köyünde taşkınlar oluştu. 

BAHÇELER SUYLA DOLDU

Bağ ve bahçelerin bazıları suyla doldu.

Köy halkı, su ile dolan noktaları temizlemek için çalışma başlattı.


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