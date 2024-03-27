Siirt'te seçime günler kala muhtarlık kavgası : 1’i polis, 9 yaralı
Siirt’in Baykan ilçesinde akraba iki grup arasında muhtar adaylığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1’i tarafları ayırmaya çalışan polis memuru, 9 kişi yaralandı.
Olay, öğleden sonra Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde meydana geldi. Akraba olan iki grup arasında iddiaya göre Karakaya köyündeki muhtar adayları nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar, yanlarında getirdikleri tabanca ve uzun namlulu silahlarla birbirine ateş etti.
Kavgada Hüseyin B., Ömer B., Murat B., Yasin B., Cüneyt B. ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi ile kavgayı görüp ayırmaya çalışan bir polis memuru, yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.
Yaralılardan Ömer B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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