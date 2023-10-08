Siirt'te taş, sopa ve bıçaklı kavga: 4 yaralı

Siirt'te 2 grup arasında çıkan taş, sopa ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 08.10.2023 - 15:43
Siirt'te taş, sopa ve bıçaklı kavga: 4 yaralı
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Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Kavgada Mervan T. bıçakla, ismi öğrenilemeyen 3 kişi ise taş ve sopalarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kavga anları cep telefonu kamerasına yansırken, bazı şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü.


Siirt

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