Siirt'te traktör uçuruma yuvarlandı: Sürücü ağır yaralı
Siirt’in Şirvan ilçesinde, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü Hüseyin D., ağır yaralandı.
Cevizlik köyü yolunda, plakası öğrenilemeyen traktör, Hüseyin D.’nin kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hüseyin D., sağlık ekibince ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
DURUMU AĞIR
Tedaviye alınan Hüseyin D.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.
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