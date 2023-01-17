Siirt'te traktör uçuruma yuvarlandı: Sürücü ağır yaralı

Siirt’in Şirvan ilçesinde, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü Hüseyin D., ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 16:25
Siirt'te traktör uçuruma yuvarlandı: Sürücü ağır yaralı
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Cevizlik köyü yolunda, plakası öğrenilemeyen traktör, Hüseyin D.’nin kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hüseyin D., sağlık ekibince ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan Hüseyin D.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.


Siirt traktör kaza

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