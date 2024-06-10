Siirt’te yangın: 40 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü

Siirt’te yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 40 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

DHA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 18:40
Siirt’te yangın: 40 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü
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Akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Yolbuldu köyünde buğday ekili arazide, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de traktörleriyle müdahale ettiği yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 40 dönüm buğday ekili arazinin zarar gördüğü belirtilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


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