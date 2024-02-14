Şikâyetler görmezden gelindi, 6284 uygulanmadı, sığınmaevleri yetersiz: Kadınlar korumasız

Yayınlanma: 14.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.02.2024 - 04:00

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) ocak ayında kadınlar tarafından kendilerine yapılan başvurulara ilişkin bir rapor yayımladı. Rapora göre ocak ayında platforma 46 kadın başvurdu. Kadınların yüzde 68’i kendi yaşadığı şiddetle ilgili platforma başvururken yüzde 32’si ise başka bir kadın için destek isteyen üçüncü kişilerden oluştu. Kadınların yüzde 22’si 6284 sayılı kanun kapsamında koruma kararlarının olduğunu ifade ederken yüzde 9’u koruma kararının süresinin dolduğunu, yüzde 69’u ise koruma kararının olmadığını belirtti. Başvuran kişilerin yüzde 35’i psikolojik şiddet, yüzde 28’i fiziksel şiddet, yüzde 13’ü cinsel şiddetten dolayı kuruma ulaştı. Rapora göre en çok başvuru, yüzde 42 oranıyla evli oldukları erkekler tarafından şiddete uğrayan kadınlardan geldi. Bu kadınların yüzde 32’si boşanma aşamasında olduklarını ifade etti.

Ocak 2024’te beş kadından biri maruz kaldıkları şiddetin ardından başvurdukları kamu kurumlarında hak ihlali ile karşılaştıklarını ifade etti. Bunların başında yüzde 40 ile polis geliyor. Platformdan yapılan açıklamada, “Polisin kadınların şikâyetlerini almaması, 6284 kararını faile geç tebliğ etmesi, Aile Bakanlığı birimleri olan ŞÖNİM’ler tarafından sığınmaevlerine kabul edemeyeceklerinin ifade edilmesi gibi bize gelen başvurular; 6284’ün etkin uygulanmadığını ortaya koyuyor”denildi. Platformun avukatlarından Esin İzel Uysal 6284 sayılı kanunun önemine vurgu yaptı.

‘PROPAGANDALAR ETKİLEDİ’

Uysal, “Kadınlar 6284’e dayanarak korunabileceklerini biliyorlar. Ardından kolluğa başvuruyorlar. Şiddete uğradıklarını söylediklerinde ise engellendiklerini ve uygulamada sorunlar yaşandığını görüyoruz. Adaleti uygulanması gereken bütün kademelerin sorunlar yaşıyor olması iktidarın bütün hamlelerinin bir sonucudur. Mayıs ayında genel seçimler öncesi kadın düşmanı propaganda yürütüldü. 2023 yılında en fazla kadının öldürüldüğü ay mayıs ayıydı” şeklinde konuştu.

ANNE İLE OĞLUNU KATLETTİ

Gaziantep’te Cemal Y. (58) isimli şahıs, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle dini nikâhlı eşi Gülhan Korkmaz (50) ve kadının önceki eşinden olan oğlu Kasım Akkurt (26) tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Cemal Y., Gülhan Korkmaz ile Kasım Akkurt’a ateş etti. Anne ile oğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan katil zanlısı Cemal Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri’de Merkez Kocasinan ilçesinde 11 katlı apartmanın 6’ncı katındaki dairede ikamet eden Tülay T., henüz belirlenemeyen nedenle balkondan düştü.

Öte yandan İstanbul Bağcılar’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.T.G.(41), evde annesi S.G’yi (74) bıçaklayarak öldürdü.