Sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde parmağına sıkışan ve şişen yüzüğü çıkaramayan kadının imdadına Afşin İtfaiye ekipleri yetişti.

İHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:50
Sıkışan yüzük itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Esence Mahallesinde parmağına taktığı yüzüğü çıkaramayan ve parmağı şişmeye başlayan kadın, yüzüğü çıkaramayınca Afşin itfaiyesinden yardım istedi. Esence Mahallesine ulaşan itfaiye ekipleri parmağa sıkışan altın yüzüğü keserek çıkardı.

Yüzüğün çıkmasıyla rahatlayan kadın Afşin itfaiye ekiplerine teşekkür etti.


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