Yepyeni bir 'Yüzüklerin Efendisi' macerası geliyor: The Hunt for Gollum

Andy Serkis imzalı yeni bir Yüzüklerin Efendisi filmi geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 22:54
Yepyeni bir 'Yüzüklerin Efendisi' macerası geliyor: The Hunt for Gollum
Abone Ol google-news

Warner Bros'un büyük bir heyecanla duyurduğu haberle, Orta Dünya'nın efsanevi hikayeleri yeniden canlanıyor. 2026'da yayımlanacak olan yeni canlı aksiyon filmi "Yüzüklerin Efendisi: The Hunt for Gollum", Gollum karakterine odaklanacak ve Andy Serkis'in yönetmenliğinde ekrana gelecek.

Bu yeni film, orijinal "Yüzüklerin Efendisi" üçlemesinin yapımcıları Peter Jackson, Fran Walsh ve Philippa Boyens tarafından üstlenilen bir yapım. Hikaye, ölmekte olan bir Ortabatı gazetesini canlandırmaya çalışan bir yayıncıyı arayan belgesel ekibinin yolculuğunu anlatacak.

Phoebe Gittins ve Arty Papageorgiou tarafından yazılan senaryo, henüz keşfedilmemiş hikayeleri ortaya çıkaracak ve izleyicilere Orta Dünya'nın daha derin ve gizemli köşelerine doğru bir yolculuk sunacak.

Filmde, Andy Serkis hem yönetmenlik yapacak hem de ikonik karakter Gollum'u canlandıracak. Yapımcılığını ise Serkis'in yanı sıra Jonathan Cavendish ve Ken Kamins üstlenecek.

Warner Bros'un bu yeni projesi, 2023'te duyurulan ve J.R.R. Tolkien'in eserlerine dayanan birden fazla film yapma anlaşmasının bir parçası olarak ortaya çıktı. "The Hunt for Gollum", bu anlaşmanın ilk meyvesi olacak ve Orta Dünya'nın hayranlarını yeni bir maceraya sürükleyecek.


yüzüklerin efendisi haberleri The Lord of the Rings haberleri The Lord of the Rings Gollum haberleri

İlgili Haberler

The Lord of the Rings: Gollum’un çıkış tarihi belli oldu

The Lord of the Rings: Gollum’un çıkış tarihi belli oldu
Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri kadrosuna katılan yeni oyuncular açıklandı

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri kadrosuna katılan yeni oyuncular açıklandı
Yüzüklerin Efendisi'nin Kral Theoden'ı Bernard Hill öldü

Yüzüklerin Efendisi'nin Kral Theoden'ı Bernard Hill öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler