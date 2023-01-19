Şila isimli köpeği kulübesinde yakarak öldüren sanığa indirimli 1 yıl 8 ay hapis

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 13:53

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 14:18

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 11 Ekim 2022'de meydana gelen olayda, Furkan Pınar'ın sahibi olduğu Pitbull cinsi Şila isimli dişi köpek, eve 10 metre mesafede bulunan demir kafes içindeki ahşap kulübesinde, yanıcı madde dökülerek yakıldı.

Alevleri fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada bazı kişiler de alev alan kulübeyi görüntüledi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü.

Kafes kapısı kapalı olduğu için dışarı çıkamayan köpeğin, yanarak öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı çalışmada, yangını çıkaranın Ömer Faruk Baki olduğu belirlendi. 13 Ekim'de gözaltına alınan ve ifadesinde suçlamaları reddeden Baki, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

CEZASININ 1 KAT ARTILMASI İSTENDİ

Soruşturmanın ardından Ömer Faruk Baki hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Baki'nin, Furkan Pınar'a ait Pitbull cinsi köpeği kasten öldürdüğü, aynı şekilde köpek kulübesini de yakarak hasar verip, kullanılamaz hale getirdiği belirtildi. Baki'nin 'başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek, yok etmek, bozmak, kullanılamaz hale getirmek veya kirletmek' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi. Baki'nin bu suçu yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak işlemesi nedeniyle verilecek cezanın 1 kat artırılması talep edildi. Baki'nin 6 yıla kadar hapisle yargılanmasının istendiği iddianame, Seferihisar 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ UYGULANDI

Davanın ikinci duruşması, bugün görüldü. Ömer Faruk Baki'nin katılmadığı duruşmada sanık ve müşteki avukatları, İzmir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu ile hayvansever derneklerinin temsilcileri yer aldı. Duruşmada Baki'nin avukatı, müvekkilinin beraatini isterken, şikayetçi avukatları ise üst sınırdan ceza verilmesini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme hakimi, Baki'ye önce 2 yıl hapis cezası verdi ardından duruşmadaki iyi halini gözeterek 'iyi hal' indirimi uygulayıp, cezayı 1 yıl 8 ay hapse indirdi.

"BU SUÇLAR TCK KAPSAMINA ALINMALI"

Furkan Pınar'ın avukatı Deniz Akbıyık, "Hayvana karşı işlenen bu vahim suçun 'kabahat' olarak görülmeyip, suç olduğunun kabul edilmesi ve sanık Baki'nin 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılması emsal karar olup, bizleri her ne kadar memnun etse de verilen cezaların miktarı ve bu cezaların infaz kanunu karşısında bir yaptırımı maalesef bulunmamakta. Bu anlamda mağdurun hayvanlar olduğu suçlar açısından kanuni düzenlemeye gidilerek sonuç cezaların arttırılması ve bu suçların TCK kapsamına alınması gerektiğini düşünmekteyiz. İstinaf sürecinde de sürecin takipçisi olacağız" dedi.