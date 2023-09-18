Silah kaçakçıları ilk kez hakim karşısına çıktı: 'Silahı seviyoruz, atalarımızdan kalan bir miras'

Yayınlanma: 18.09.2023 - 10:01

Güncelleme: 18.09.2023 - 10:02

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Mart 2022 tarihinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik Kocaeli, İstanbul, Yalova, Rize ve Sakarya’da farklı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyon neticesinde 44 şüpheli gözaltına alındı. Tespit edilen 5 silah üretim atölyesi, bir depo ve şahısların bulundukları yerlerde aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 24 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 246 tabanca mermisi, bin 74 tabanca üst kapağı, bin 86 tabanca namlusu, 572 tabanca alt gövdesi, 245 namlu şapkası, 94 kabza, 23 şarjör ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

Şüphelilerden 20’si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 24’ü de adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 9 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kocaeli’de yakalanan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Emrah A., Fatih Ö., Hakan Ö., Hasan H., İslam G., Kemal G., Mehmet Ç., Serhat O., Şenol H. 11 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 SANIK HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

Olaya ilişkin Kocaeli’de yakalanan Ali S.S. (30), Emrah A. (33), Erol H. (38), Fatih Ö. (38), Hakan Ö. (38), Hasan H. (62), İslam G. (42), Kemal G. (22), Mehmet Ç. (55), Murat G. (48), Mustafa A.(74), Mustafa Ç. (21), Nizamettin H. (47), Serhat O. (42), Şenol H. (43) ve Yüksel Y. (41) isimli 16 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, silah ustaları oldukları anlaşılan Serhat O., Hasan H. ile Şenol H.’nin el yapımı silah üretmek maksadıyla tespit edilen adresleri kiraladıkları ve burada metal malzemeleri işleyerek, el yapımı tabanca yapımında kullanılmak üzere hazır hale getirdikleri belirtildi.

İddianamede, 3 sanığın tabancanın metal malzemelerinin üretilmesi aşamasında ise Ali S.S., Emrah A., Mustafa Ç., Mehmet Ç., Nizamettin H., Erol H., Murat G., Kemal G., Hakan Ö., Fatih Ö. ve Mustafa A. isimli şahıslarla birlikte hareket ettikleri ifade edildi. Tüm şüphelilerin birbirleriyle irtibat halinde olduğu ve iştirak halinde hareket ettiklerinin kaydedildiği iddianamede, farklı zamanlarda birden fazla kez bahse konu suçu işlediklerinin sabit olduğu vurgulandı.

SANIKLARIN İDDİANAMEDEKİ İFADELERİ

İddianamede ifadesi yer alan Serhat O., "Şenol H. ve Emrah A. ile birlikte Mehmet Ç. adına silah parçası üretiyorduk. Hasan H.’de silah parçalarının birleştirilmesini yapıyordu. Şenol H. ise CNC makinesinde taşlama, kesme işlerini yapıyordu. Emrah A., Rize’den gelerek Kartepe’de bulunan evi silah imal işi için kiraladı" dedi.

Hasan H. de, Serhat O. ve Şenol H. ile birlikte silah üretimi yaptıklarını, silah üretimi yapması karşılığında Serhat O.’dan 12.500 TL maaş aldığını ifade etti.

Şenol H., amcası Hasan H.’nin iş yerinde silah üretiminde 2 parçanın üretimiyle ilgilendiğini, Emrah A. ile Serhat’ın Kartepe’de kiraladıkları evin içinde bir odaya silah atölyesi yaptıklarını söyledi.

Emrah A., kendisinin yaptığı tek şeyin atış halinde olmayacak şekilde silah parçalarını birleştirmek olduğunu ve 4 ayda yaklaşık 100 silahın birleştirmesini yaparak karşılığında Serhat O.’dan 35 bin TL para aldığını belirtti.

Mustafa Ç., paraya ihtiyacı olduğu için Serhat O.’nun yanında sanayide işe başladığını, bu iş yerinin iki bölmesi olduğunu, ikinci bölmeden sürekli ses geldiğini ancak kendisinin oraya alınmadığı için yasa dışı iş yapıldığını düşünerek 12’inci günün sonunda işi bıraktığını dile getirdi.

2005 yılında silah ticareti suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildiğini söyleyen Nizamettin H., silah imalatı satışı ya da temini konusunda herhangi bir ilgisinin bulunmadığını beyan etti.

Ali S.S., Serhat O.’nun silah yapımı için Emrah A.’ya malzeme getirdiğini, Emrah’ın da silah parçalarını birleştirme işini yaptığını, kendisinin olayla ilgisini olmadığını söyledi. Kemal G. ise suçlamaları kabul etmedi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

16 sanık hakkında "İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma" ve "1. fıkrada yazılı fiilleri iki ya da daha çok kişinin toplu olarak işlemesi" suçlarından açılan davanın ilk duruşması, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşma salonunda Hasan H., İslam G., Murat G., Nizamettin H., Mustafa Ç., Kemal G. ve avukatları hazır bulunurken, Şenol H., Mustafa A., Ali S.S., Emrah A., Erol H., ise SEGBİS ile katıldı.

"SİLAHI SEVİYORUZ ATALARIMIZDAN KALAN BİR MİRAS"

Tek tek söz alan tutuksuz sanıklardan Hasan H., Murat G., Nizamettin H., Mustafa Ç., Emrah A., Kemal G., Mustafa A., Ali S.S., Erol H. suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Suçlamayı kabul etmeyen İslam G., "Bana silah ticaretini teklif edildi ancak kabul etmedim. Silahı seviyoruz, atalarımızdan kalan bir miras" diye konuştu.

Şenol H. ise "Sanayide sigortalı olarak çalışıyordum. Kurusıkı fabrikasına parça ürettiklerini söylüyorlardı. Patronum Serhat O.’ydu. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, avukatların ve sanıkların talepleri üzerine yurt dışı yasağını kaldırarak, duruşmayı erteledi.