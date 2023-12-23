Silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 5 gözaltı

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 22 adet kaçak silah ile binlerce mermi ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 23.12.2023 - 12:19
Silah kaçakçılarına yönelik operasyon: 5 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde kaçak silah satışı yapıldığına yönelik bilgi aldı.

Harekete geçen ekipler, 5 ayrı eve eş zamanlı baskın düzeledi. Baskında yapılan aramalarda 22 adet kaçak silah, bin 578 adet mermi, 21 adet şarjör, 3 adet silah kabzası, 5 adet tabanca üst kapak takımı, 1 adet namlu ve silah tamirinde kullanılan keçeleme makinası ele geçirildi.

Olayla ilgili S.D., H.Y., H.K., O.İ. ve H.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınırken şahıslara ayrıca ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşımak suçlarından para cezası da kesildi.

Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


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