Silah tamir atölyesine operasyon: Çok sayıda kaçak silah ele geçirildi!
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca silah kaçakçılığı suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturmada, Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2’si kuru sıkı 19 tabanca ele geçirildi.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yenitaşköprü Köyünde Y.K.’nin (28), babası M.K. (58) ile işletmeciliğini yaptığı silah tamir atölyesine operasyon düzenlendi.
Operasyonda yapılan aramada 17 adet tabanca, HS9 ibareli yerli Glock olarak bilinen tabancaya ait 100 adet üst kapak takımı, 95 adet yiv ile seti açılmış tabanca namlusu, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 11 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR!
Şüpheliler Y.K., M.K. ve işletmede çalışan E.G. (38) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk isteği dikkat çekti!
- 'Bu cesareti kimden alıyor?'
- CHP'nin A Takımı belli oldu
- İşte Dilan Polat'ın cezaevinde harcayabileceği tutar...
- Barış Yarkadaş kararını açıkladı
- Tuzlaspor'dan Ali Koç'a sert yanıt!
- Özel'den Yarkadaş'a mesaj
- Bu bitkiyi koparmanın cezası 245 bin TL
- Kaza yapan otomobilin LPG tankı patladı
- İmamoğlu ile Özel'den sürpriz görüşme!