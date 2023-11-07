Silah tamir atölyesine operasyon: Çok sayıda kaçak silah ele geçirildi!

Yayınlanma: 07.11.2023 - 09:25

Güncelleme: 07.11.2023 - 09:25

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yenitaşköprü Köyünde Y.K.’nin (28), babası M.K. (58) ile işletmeciliğini yaptığı silah tamir atölyesine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramada 17 adet tabanca, HS9 ibareli yerli Glock olarak bilinen tabancaya ait 100 adet üst kapak takımı, 95 adet yiv ile seti açılmış tabanca namlusu, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 11 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Şüpheliler Y.K., M.K. ve işletmede çalışan E.G. (38) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

