Silah kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi gözaltında
Isparta’da polis tarafından yapılan operasyonda 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Çekiciye yükledikleri araç ile sistemlere görünmek istemeyen şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 7 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör, ve 21 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
6136 Sayılı Kanunu Muhalefet suçu kapsamında H.A.G, O.A, ve M.T isimli 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.
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