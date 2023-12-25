Silah kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi gözaltında

Yayınlanma: 25.12.2023 - 17:21

Güncelleme: 25.12.2023 - 17:21

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Çekiciye yükledikleri araç ile sistemlere görünmek istemeyen şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 7 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet şarjör, ve 21 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

6136 Sayılı Kanunu Muhalefet suçu kapsamında H.A.G, O.A, ve M.T isimli 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.