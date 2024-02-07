Silah kaçakçılığı yapan kargo çalışanına gözaltı!

Dağıtım aracıyla kaçak silah ve mühimmat taşıyan kargo şirketi çalışanı F.K.'nin gözaltına alındığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 07.02.2024 - 14:05
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Adana'dan Ankara'ya gelen bir kargo dağıtım aracını durdurdu.

F.K.'nin kullandığı araç ve iş yerinde yapılan aramada, kaçak yollarla temin edilen 10 tabanca, 13 şarjör, 88 çeşitli çaplarda tabanca mermisi, 4 av tüfeği fişeği ve 2 silah taşıma çantası ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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