5 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 18 gözaltı
Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatlı tabancaların çalınmış gibi gösterilip yasadışı şekilde satıldığı bilgisine ulaştı.
Çalışma başlatan ekipler, 4 aylık takip sonunda 18 şüpheliyi tespit etti. Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler Şanlıurfa'nın yanı sıra Gaziantep, Adıyaman, Şırnak ve Bitlis’te 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde 5 tabanca, 5 tüfek, 462 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Suç unsurlarına el koyan ekiplerin gözaltına aldığı 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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