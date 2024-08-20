MSB acı haberi duyurdu: Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk şehit oldu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavisi devam eden Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk şehit oldu.

İHA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 17:09
MSB acı haberi duyurdu: Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk şehit oldu
Abone Ol google-news

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Uzman Muhammed Emin Önk şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 03 Ağustos 2024 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Muhammed Emin ÖNK yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 20 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."


Şehit haberleri Pençe-Kilit Harekatı haberleri Pençe-Kilit haberleri

İlgili Haberler

Çanakkale’de orman yangını: 57. Alay Şehitliği ziyarete kapatıldı

Çanakkale’de orman yangını: 57. Alay Şehitliği ziyarete kapatıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi!
Fethi Sekin, Ömer Halisdemir, Fırat Çakıroğlu... Üzerinde şehitlerin fotoğrafları bulunan kamyonetten 67 kaçak göçmen çıktı

Fethi Sekin, Ömer Halisdemir, Fırat Çakıroğlu... Üzerinde şehitlerin fotoğrafları bulunan kamyonetten 67 kaçak göçmen çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler