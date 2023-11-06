Konya'da kaçakçılık operasyonu: 11 gözaltı

Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:52

Güncelleme: 06.11.2023 - 11:50

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılara yönelik yaptığı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede tespit edilen 4 iş yeri, 2 ev 2 depo ve 2 araca operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada; 2 bin 830 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 450 adet gümrük kaçağı tıbbi ürün, 1 milyon 235 bin adet doldurulmuş sigara, 63 bin adet sigara sarma kağıdı, 76 bin adet boş makaron, 46 kilo kıyılmış tütün, 324 adet elektronik sigara, 8 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 84 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Adreslerde bulunan gümrük kaçağı malzemelere el konulurken 11 şüpheli "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.