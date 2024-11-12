Silah ticareti yaptıkları belirlenen kafeye operasyon!

İstanbul Sultangazi'de silah ticareti yapıldığı belirlenen kafeye düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Silah ticareti yaptıkları belirlenen kafeye operasyon!
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AA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 10:43

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayişin sağlanması, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir kafede silah ticareti yapıldığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda, F.Ç. (30) H.B.A. (35) A.Ç. (20) ve B.E. (27) yakalandı. Kafedeki aramada, 4 ruhsatsız tabanca, otomatik silah ve 439 farklı çaplarda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. serbest bırakıldı, diğerleri hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.


Etiketler: #silah ticareti #Operasyon #silah

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