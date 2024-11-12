Silah ticareti yaptıkları belirlenen kafeye operasyon!
İstanbul Sultangazi'de silah ticareti yapıldığı belirlenen kafeye düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, genel asayişin sağlanması, suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir kafede silah ticareti yapıldığı tespit edildi.
Adrese düzenlenen operasyonda, F.Ç. (30) H.B.A. (35) A.Ç. (20) ve B.E. (27) yakalandı. Kafedeki aramada, 4 ruhsatsız tabanca, otomatik silah ve 439 farklı çaplarda fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. serbest bırakıldı, diğerleri hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Etiketler: #silah ticareti #Operasyon #silah
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı
- Berat Albayrak hakkında yeni iddia
- Özel'den asgari ücret için açık çağrı
- İlk çıktığında Bitcoin'e 100 TL yatırmış olsaydınız!
- Bahçeli'nin azarladığı gazeteci konuştu
- O soru kızdırdı, gazeteciyi azarladı!
- 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
- İstanbul'dan kaçanlar 5 kente akın etti
- Cep telefonunuzun izlendiğini nasıl anlarsınız?
- Elektrik sobası faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti!