Silah ve bıçaklarla işyeri bastılar: 'Bizi burada barındırmayacaklarını söylediler'

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 17:01

Sarıgazi Mahallesi, Sema Sokak'ta, geçen perşembe günü saat 21.00 sıralarında market işleten Afganistan uyruklu İsmail Danış, işyerini kapatarak müşterilerle birlikte dışarıya çıktı. O sırada dükkan önüne gelen eli silahlı ve bıçaklı 3 kişi, Danış ve müşterilere saldırmaya başladı.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Saldırganlardan biri müşterilerden birine yumruk atarak elindeki poşeti aldı. Daha sonra saldırgan 3 kişi olay yerinden hızlıca uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kameraları inceleyerek kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Dükkana gelen 3 kişinin işyeri sahibine ve müşterilere saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan saldırganların olayın yaşandığı günden 4 gün önce aynı dükkana gelerek işyeri sahibi Danış'ı darbedip bir miktar parasını alıp kaçtıkları iddia edildi.

"BİZİ BURADA BARINDIRMAYACAKLARINI SÖYLEDİLER"

Saldırıya uğrayan Afganistan uyruklu İsmail Danış, "Bu olaydan 4 gün önce dükkana gelerek her yeri dağıttılar. Kasadan paraları aldılar. Az miktarını ellerinden aldık. Sonra beni darp edip kaçtılar. Daha sonra bana bizi burada barındırmayacaklarını söylediler. Tekrar geleceğiz dediler. Perşembe akşamı geldiler. Dükkanın kepenklerini indiriyorduk. 3 kişi geldi. Müşterilerin birini darbettiler. Telefonunu almışlar. Şikayetçi olduk. Görüntüleri polise verdik. 8 sene önce Afganistan'dan geldik eşimle beraber. Dükkanı yeni açmıştık" dedi.