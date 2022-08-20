Silah ve bıçaklarla işyeri bastılar: 'Bizi burada barındırmayacaklarını söylediler'
İstanbul Sancaktepe'de eli silahlı ve bıçaklı 3 kişi, bir dükkanın önüne gelerek işyeri sahibi ve müşterileri darbetti. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sarıgazi Mahallesi, Sema Sokak'ta, geçen perşembe günü saat 21.00 sıralarında market işleten Afganistan uyruklu İsmail Danış, işyerini kapatarak müşterilerle birlikte dışarıya çıktı. O sırada dükkan önüne gelen eli silahlı ve bıçaklı 3 kişi, Danış ve müşterilere saldırmaya başladı.
KAYIPLARA KARIŞTILAR
Saldırganlardan biri müşterilerden birine yumruk atarak elindeki poşeti aldı. Daha sonra saldırgan 3 kişi olay yerinden hızlıca uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kameraları inceleyerek kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Dükkana gelen 3 kişinin işyeri sahibine ve müşterilere saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan saldırganların olayın yaşandığı günden 4 gün önce aynı dükkana gelerek işyeri sahibi Danış'ı darbedip bir miktar parasını alıp kaçtıkları iddia edildi.
"BİZİ BURADA BARINDIRMAYACAKLARINI SÖYLEDİLER"
Saldırıya uğrayan Afganistan uyruklu İsmail Danış, "Bu olaydan 4 gün önce dükkana gelerek her yeri dağıttılar. Kasadan paraları aldılar. Az miktarını ellerinden aldık. Sonra beni darp edip kaçtılar. Daha sonra bana bizi burada barındırmayacaklarını söylediler. Tekrar geleceğiz dediler. Perşembe akşamı geldiler. Dükkanın kepenklerini indiriyorduk. 3 kişi geldi. Müşterilerin birini darbettiler. Telefonunu almışlar. Şikayetçi olduk. Görüntüleri polise verdik. 8 sene önce Afganistan'dan geldik eşimle beraber. Dükkanı yeni açmıştık" dedi.
Video Haberler
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
En Çok Okunan Haberler
-
- Gaziantep'te feci kaza: 16 kişi öldü, 21 yaralı
- Üniversitelerinin öğrenim ücretlerinde emsal karar
- 'Kim bulduysa lanetliyorum...'
- Ekonomide yeni önlemler yolda
- 'Tut ensemden gereğini yap kardeşim'
- 'Faiz indiriminin tek bir açıklaması var'
- 'Tutuklanan bir kişi 2004'ten beri parti üyeniz'
- Ticari araç sürücüsüne yaş sınırı geliyor
- 'Kimse sıyrılamayacak' diyerek paylaştı
- Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi isyan etti