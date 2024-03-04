Silahla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko'ya gözaltı

Yayınlanma: 04.03.2024 - 17:08

Güncelleme: 04.03.2024 - 17:08

Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko, lüks bir otomobilin içinde elindeki tabancayla poz verip, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Hızla yayılan ve tepki çeken görüntüleri ihbar kabul eden polis ekipleri, Aleyna Kanko'yu Çukurova ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Aleyna Kanko'nun ifadesinde, görüntülerin eski olduğunu iddia ederek ''Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum” dediği öğrenildi.

Aleyna Kanko, sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.