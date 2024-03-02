Bu kafede telefon kullanmak yasak! 'Sosyal medya detoksu' yaptıran mekân

Yayınlanma: 02.03.2024 - 13:25

Güncelleme: 02.03.2024 - 14:09

Teknolojinin gelişmesiyle akıllı telefonun özellikleri arttı. Her işimizi telefonlar üzerinden halletmeye başlamanın üzerine sosyal medya da hayatımıza girince telefon bağımlılığı kaçınılmaz hale geldi. Telefonlarla birlikte hayatımıza artık hiç var olmayan psikolojik hastalıklar dahil oldu. Bunun üzerine bir işletmeci, kafesinde telefon kullanmayı yasakladı.

NOMOFOBİ NEDİR?

'No mobile phobia'dan türetilen nomofobi; cep telefonu ile sağlanan iletişimden kopmaktan aşırı korkma anlamına geliyor. Bu terime göre kişi, akıllı telefonu elinden düşürmüyor. Hatta akıllı telefondan ayrı kalındığında panikliyor, kendisini eksik hissediyor. Bu kelime Birleşik Krallık'ın en yetkin sözlüklerinden Cambridge Dictionary tarafından '2018 yılının kelimesi' seçildi.

BU KAFEDE TELEFONA YAKLAŞMAK BİLE YASAK

Akıllı telefon ya da sosyal medya bağımlılığından kurtulmak için elbette profesyonel destek bazı durumlarda şart olabiliyor. Fakat Hollanda'nın Amsterdam kentinde bulunan The Offline Club isimli kafe de, müşterilerine 'dijital detoks' vadederek ziyaretçilerini telefondan uzaklaştırıyor.

Kafeye girmek için telefonlarınızdan uzaklaşmanız ve hobilerinize vakit ayırmanız şart koşuluyor. Zira kafeyi ziyaret eden müşteriler, cep telefonlarıyla vakit öldürmek yerine kitap okuyor, bir şeyler karalıyor, örgü yapıp sosyalleşiyor.