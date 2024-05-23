Silahla yaraladığı babasını hastaneye götürdükten sonra teslim oldu

Çorum'da bir kişi silahla yaraladığı babasını hastaneye götürdükten sonra teslim oldu.

AA
Yayınlanma: 23.05.2024 - 15:44
Silahla yaraladığı babasını hastaneye götürdükten sonra teslim oldu
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Çorum'da tabancayla ateş ederek yaraladığı babasını araçla hastaneye götüren kişi, ardından jandarmaya teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Kırkdilim köyünde M.F.K.ile babası M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.F.K, tabancayla ateş ederek babasını bacağından yaraladı.

Hafif ticari aracıyla babasını Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine götüren M.F.K, ardından jandarma ekiplerine teslim oldu.

Gözaltına alınan M.F.K, ifade işlemleri için karakola götürüldü.


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