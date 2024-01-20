Korku dolu anlar... İki katlı ev alevlere teslim oldu!

Geyve ilçesinde bulunan iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. evin İkinci katı ve çatısında maddi hasar oluştuğu aktarıldı.

İHA
Yayınlanma: 20.01.2024 - 13:48
Korku dolu anlar... İki katlı ev alevlere teslim oldu!
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Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi Elvan Bey Sokak’ta bulunan iki katlı evde yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; N.K.’ye ait ahşap evin bacasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evin ikinci katını saran alevler için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

MADDİ HASAR OLUŞTU!

Adrese ulaşan ekipler, evin ikinci katı ve çatısını tamamen saran yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, evin ikinci katı ve çatısında maddi hasar oluştu.


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