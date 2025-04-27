Silahla yaralanan 14 yaşındaki Elif'ten acı haber!

Mardin'in Derik ilçesi kırsal Boyaklı Mahallesi’nde ailesinin araçla getirerek silahla yaralanmış halde ambulansa teslim ettiği Elif Kanak (14) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Silahla yaralanan 14 yaşındaki Elif'ten acı haber!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 27.04.2025 - 12:33

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Boyaklı Mahallesi’nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunan Kanak Ailesi, kızları Elif Kanak’ı odada silahla vurulmuş halde bulduklarını ve araçla ilçeye doğru hareket ettikleri ihbarında bulundu.

Bunun üzerine ilçeden yola çıkan sağlık ekipleri, köy yolunda karşılaştıkları araçtan Elif’i ambulansa alarak müdahalede bulundu.

Karın bölgesinden yaralanan Elif, kaldırıldığı Derik Devlet Hastanesi’nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

8’inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Elif’in cansız bedeni otopsi için Mardin’e götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #mardin #silah #yaralanma

İlgili Haberler

Çin ABD'ye karşı gizli silahını kullanıyor: Lüks markaların taklitleri piyasayı sarsacak!

Çin ABD'ye karşı gizli silahını kullanıyor: Lüks markaların taklitleri piyasayı sarsacak!
İstanbul'da panik anları... Maltepe'de lokantaya silahlı saldırı: 5 gözaltı

İstanbul'da panik anları... Maltepe'de lokantaya silahlı saldırı: 5 gözaltı
Kızının erkek arkadaşını öldürdü: 'Silah bir anda patladı'

Kızının erkek arkadaşını öldürdü: 'Silah bir anda patladı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler