Çin ABD'ye karşı gizli silahını kullanıyor: Lüks markaların taklitleri piyasayı sarsacak!

Yayınlanma: 22.04.2025 - 15:21

Güncelleme: 22.04.2025 - 15:21

ABD Başkanı Donald Trump döneminde başlatılan ticaret savaşları sonrası yüzde 245 vergiyle hedef alınan Çin malı ürünler depolarda kaldı. Ancak Çin karşılık olarak elindeki en güçlü kozunu dünya pazarına sürmeye hazırlanıyor.

Dünyada kıyafetten elektronik eşyalara otomobilden lüks aksesuarlara kadar birçok ürünü üreten Çin, bu ürünleri farklı markalar ve etiketler altında ABD ve Avrupa pazarına 20’de 1 fiyatına sunmayı planlıyor.

Gucci, Versace ve Converse gibi ünlü markaların üretim merkezlerine ev sahipliği yapan Çin, etiket değişimiyle bu ürünleri yeniden satışa sunuyor.

TIKTOK İLE REKLAM SALDIRISI

Çin, sadece fiziksel ürünlerle değil, sosyal medya üzerinden de ABD pazarına yöneliyor. TikTok üzerinden başlatılan kampanyalarla ABD’li tüketicilere, aynı ürünlerin çok daha ucuza Çin’den alınabileceği mesajı veriliyor.

SAHTE ETİKETLİ ÜRÜNLER ORTAYA ÇIKTI

Güney Kore Gümrük İdaresi'nin araştırmasına göre, Çin menşeli ürünlerin 'Güney Kore'de üretildi' etiketiyle ABD’ye gönderildiği tespit edildi. Araştırmanın sorumlusu Lee Kwang-woo, Trump’ın ilk döneminde de benzer girişimlerin yaşandığını ve yeni bir dalganın sinyallerinin görüldüğünü söyledi.

Kadın giyiminde uzmanlaşan Şangay İpek Grubu yetkilileri de, ABD pazarına yönelik üretilen ürünleri artık Avrupa ve Güney Amerika gibi farklı pazarlara kaydıracaklarını açıkladı.

MARKA AYNI FİYAT UÇURUMU

Çin Maliye Bakanı Li Qiang, 4 Nisan'daki açıklamasında, Trump tarifelerine karşı alınabilecek önlemleri sıraladı. Bu önlemler arasında, Batılı markalar adına üretilen lüks ürünlerin Çin markalarıyla satışa sunulması da yer alıyor.

Çin’de gümrük vergileri nedeniyle ABD’ye gönderilemeyen ürünler yerel şirketlere çok daha düşük fiyatlarla satılıyor. Bu şirketler de ürünleri Alibaba gibi e-ticaret platformlarında “orijinal ya da birebir” şeklinde pazarlıyor.

Örneğin Versace marka bir çanta ABD’de 300 bin TL’ye satılırken, Çin’de aynı modelin kopyası 3 bin TL’ye alıcı buluyor.

'ABD'DEN DEĞİL BİZDEN ALIN'

TikTok’ta yayımlanan videolarda Çinli influencer’lar, ABD’den alınan bir ürünle Çin’den alınan benzer ürünü kıyaslıyor. İçeriklerde, aradaki dev fiyat farkına dikkat çekilirken, Çin menşeli sitelerin linkleri de paylaşılıyor. Bu da ABD’li tüketiciyi doğrudan Çin’e yönlendiriyor.

PEKİN’DEN YALANLAMA GELDİ

Çin Komünist Partisi ise bu iddiaları reddediyor. 20 Nisan’da yayımlanan Meclis beyanında ülkenin patent haklarına saygılı olduğu ve yasa dışı faaliyetlerde bulunan şirketlere gerekli yaptırımların uygulandığı belirtildi.