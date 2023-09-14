Silahla yaralayıp öldüresiye dövdüler: 40 gün sonra tahliye oldular

Yayınlanma: 14.09.2023 - 13:16

Güncelleme: 14.09.2023 - 13:17

İstanbul'da yaşayan Mesut Özer, tatilini geçirmek için 20 Mayıs tarihinde Sivas'ın Hafik ilçesi Çınarlı köyüne geldi. İddiaya göre, İstanbul'da yaşayan Ruşen Y. ve İsmail A. da Özer'in peşinden köye geldi.

Patates tarlalarının kiralanması nedeniyle aralarında husumet yaşanan Özer'i, Ruşen Y. ve İsmail A. gece saatlerinde telefonla arayıp konuşmak için evinin önüne çağırdı. Bir süre sonra konuşan taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Ruşen Y., Özer'i darbetti. İkili arasındaki kavga sırasında ise Ruşen Y.'nin yanındaki İsmail A. montunun sağ cebine sakladığı tabancayı çıkarıp Mesut Özer'in sırtına 2 el ateş etti.

Yere düşen Özer'i uzun süre darbeden şüpheliler daha sonra araçla kaçtı. O anlar köydeki güvenlik kamerasına yansıdı. Özer, köylülerin yardımıyla ağır yaralı halde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada 1 hafta yoğun bakımda tedaviye alınan Özer, hayati tehlikeyi atlattı, fizik tedavisi ise halen sürüyor.

KAÇAN ŞÜPHELİLER TESLİM OLDU

Olay sonrası kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sivas Adliyesi 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde şüpheliler hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. Şüpheliler Ruşen Y. ve İsmail A., 4 Ağustos'ta teslim olup çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin 2 gün önce avukatları aracılığıyla yaptıkları başvuru sonrası tahliyelerine karar verildi.

'BU KORKUNÇ BİR TOPLUMSAL YARAYA DÖNÜŞÜR'

Tahliye kararına şaşırdıklarını söyleyen Mesut Özer'in avukatı Nuh Güler, "Müvekkilim Mesut Özer'i, 'Konuşacağız' diyerek yanlarına çağırıyorlar. Konuşurken darbetmeye başlıyorlar. Daha sonra da 2 el ateş ederek sırtından yaralıyorlar. Müvekkilim ölümden döndü. Halen psikolojik ve fiziki tedavisi devam ediyor. Olay sonrasında kaçıp daha sonra 4 Ağustos'ta ise gelip kendileri teslim oluyor. Ancak 12 Eylül tarihinde tahliyelerine karar verildi. Oysaki duruşma 8 Kasım'daydı. Normalde 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tahliye mümkün değil. Müvekkilim ve ailesi, hepimiz şaşkın durumdayız. Nasıl bırakıldığını hala anlamadık. Toplumda cezasızlık algısının yerleşmemesi için biz adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Şüpheliler 2 el kurşun sıkarak adam öldürmeye teşebbüs ettiler. 1 ay yatıp çıktılar. Adaletin tecelli etmeyeceği düşünülürse bu korkunç bir toplumsal yaraya dönüşür" diye konuştu.

Mesut Özer ise hain bir silahlı saldırıya uğradığını belirterek, "1 hafta yoğun bakımda yattım. 3 tane ameliyat geçirdim. Hiçbir şekilde can güvenliğim yok. Beni vuranların serbest kalmasına anlam veremiyorum. Adaletin tecelli etmesini istiyorum" dedi.