Rusya'dan Ukrayna uyarısı: İHA ve deniz araçlarıyla saldırılar yaptı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava ve deniz araçlarıyla farklı bölgelere ve Karadeniz'de Rus savaş gemisine yönelik saldırılarda bulunduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan saldırılar hakkında ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, Ukrayna'nın dün akşamdan itibaren gece boyunca Belgorod bölgesine bir, Bryansk bölgesine de farklı saatlerde üç kez insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği kaydedildi. Açıklamada, saldırıların engellendiği ifade edildi.
Diğer açıklamada ise saat 05.00 sıralarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin, Rus Karadeniz Donanması'nın "Sergey Kotov" isimli devriye gemisine 5 insansız deniz aracıyla saldırı girişiminde bulunduğu ifade edilerek gemiden açılan ateşle insansız deniz araçlarının imha edildiği bilgisi paylaşıldı.
Kırım topraklarına yönelik de saldırı girişimleri yapıldığı kaydedilen açıklamada, saat 05.30 sıralarında Rus hava savunma sistemlerinin yarımada toprakları üzerinde 11 İHA'yı imha ettiği aktarıldı.
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