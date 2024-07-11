Silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı: Yüksekova TSO Meclis Başkanı Timur Sevi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 11.07.2024 - 20:26

Güncelleme: 11.07.2024 - 20:26

Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı, evli ve 5 çocuk babası Timur Sevi, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine giderken silahlı saldırıya uğradı.

Sevi, tabancayla açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan yakınları, Sevi'yi Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Başlatılan soruşturma kapsamında olay ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Timur Sevi tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Sevi’nin hayatını kaybettiği haberini alan yakınları hastaneye akın etti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.