Silahlı saldırıda hayatını kaybetti: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?
Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetti. Beşiktaş camiasının önemli isimlerinden olan ve Erken ile birlikteliklerini geçen yaz evliliğe dönüştüren Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden iki kızı, Erken’in ise önceki evliliğinden bir oğlu bulunuyordu. Peki Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?
Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak
Mahmutyazıcıoğlu gece yarısı bir balık restoranında silahlı saldırıya uğradı.
Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası 42 yaşındaki avukat hayatını kaybetti.
Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında
meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan
Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi
ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası kanlar içine kalan
Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve
sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır
yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan
özel bir hastaneye kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK
606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.
ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?
Acı haberin duyulmasının ardından ‘Şafak Mahmutyazıcıoğlu
kimdir?’ sorusu gündeme geldi.
Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de dünyaya geldi.
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu
olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.
Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor
Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin
önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda
davada tecrübe elde etmişti.
ECE ERKEN İLE 7 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ
42 yaşındaki Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 44 yaşındaki sunucu
Ece Erken, iki yıllık birlikteliklerinin ardından 2021 yılının haziran ayında
Bodrum’da sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.
Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığı
görevinde bulundu. Ece Erken ile evliliği ile son dönemlerde magazin gündeminde
de yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu avukatlık yapıyordu.
Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşinden iki kızı bulunuyordu.
Erken, eşi ile nikah fotoğrafını paylaşıp mutlu haberi sosyal
medyadan şöyle duyurmuştu:
"Herkese selam, biz evlendik… Mutluluğumuzu sizinle
paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan
herkese teşekkür ederiz."
SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI
Uzun yıllar Ece Erken'le program sunan Bircan Bali, Beyaz
TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında olayın
bilinmeyenlerini anlattı.
"7 KURŞUNLA VURULDU"
Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Bircan Bali
"Kıymetli ağabeyim, vücuduna 7 kurşun isabet edecek şekilde vuruldu. Hastanede
kan kaybından dolayı öldü. Ece'yle inanılmaz bir ilişkisi vardı. Önce şoföre
sıkmışlar sonra Şafak ağabeye. Hastane olay yerine çok yakın. Saatlerdir Ece'den
haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu
göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor" şeklinde
konuştu.
"SON SÖZÜ 'BENİ KURTARIN' OLDU"
Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki sözlerini de anlatan Bircan Bali, "Şafak ağabeyin son sözü 'Lütfen beni kurtarın' olmuş" dedi.
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