Silahlı saldırıda hayatını kaybetti: Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

27 Ocak 2022 Perşembe, 10:00

Beşiktaş eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece yarısı bir balık restoranında silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası 42 yaşındaki avukat hayatını kaybetti.

Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Acı haberin duyulmasının ardından ‘Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir?’ sorusu gündeme geldi.

Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.

ECE ERKEN İLE 7 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

42 yaşındaki Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 44 yaşındaki sunucu Ece Erken, iki yıllık birlikteliklerinin ardından 2021 yılının haziran ayında Bodrum’da sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığı görevinde bulundu. Ece Erken ile evliliği ile son dönemlerde magazin gündeminde de yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu avukatlık yapıyordu.

Mahmutyazıcıoğlu’nun eski eşinden iki kızı bulunuyordu.

Erken, eşi ile nikah fotoğrafını paylaşıp mutlu haberi sosyal medyadan şöyle duyurmuştu:

"Herkese selam, biz evlendik… Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz."

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Uzun yıllar Ece Erken'le program sunan Bircan Bali, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınında olayın bilinmeyenlerini anlattı.

"7 KURŞUNLA VURULDU"

Canlı yayında gözyaşlarına boğulan Bircan Bali "Kıymetli ağabeyim, vücuduna 7 kurşun isabet edecek şekilde vuruldu. Hastanede kan kaybından dolayı öldü. Ece'yle inanılmaz bir ilişkisi vardı. Önce şoföre sıkmışlar sonra Şafak ağabeye. Hastane olay yerine çok yakın. Saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor" şeklinde konuştu.

"SON SÖZÜ 'BENİ KURTARIN' OLDU"

Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki sözlerini de anlatan Bircan Bali, "Şafak ağabeyin son sözü 'Lütfen beni kurtarın' olmuş" dedi.