Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'in yeni yıl paylaşımı gündem oldu
Sunucu Ece Erken'in eşi ve Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölümü sonrası ölümü sonrası, eşi Ece Erken'in yeni yıl paylaşımı yeniden gündeme geldi.
Ece Erken'in eşi Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece yarısı bir balık restoranında silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan iki çocuk babası 42 yaşındaki avukat hayatını kaybetti.
Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.
GEÇEN YAZ EVLENDİLER
42 yaşındaki avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 44 yaşındaki sunucu Ece Erken, iki yıllık birlikteliklerinin ardından geçen yıl haziran ayında Bodrum’da sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.
Acı haberin duyulmasının ardından Erken'in bir paylaşımı Twitter'da gündem oldu. Yeni yılda ünlü avukatın çocukları ve kendi çocuğuyla birlikte poz paylaşan sunucu paylaşıma şu notu düşmüştü:
"Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikâyeler yazalım… 2022’de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz."
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