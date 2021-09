Silahlı saldırıya uğrayan Murat Birinci, AKP'li Ali Bektaş'ın ismini verdi

29 Eylül 2021 Çarşamba, 14:46

Tedavisi Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde süren Murat Birinci, yaptığı açıklamada, kendisini öldürmek isteyenin Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş, ona kâr sağlayan müteahhitler ve paravan firma sahipleri olduğunu öne sürdü. Birinci, yaşadığı olayın ardından bütün bildiklerini polise verdiği ifadede anlattığını söyledi.

Birinci, şöyle konuştu:

“BENİ ÖLDÜRMEK İSTEYEN ALİ BEKTAŞ VE ONUN MÜTEAHHİTLERİDİR”

“Üç kişiydik, yoldan geçerken yüzü maskeli bir çocuk, kafası da kapüşonlu, çocuk yani diyeceğiniz, bana doğru döndü. Ben mantar tabancası gibi bir tabanca zannettim. 2 tane bastı, patlamadı. Patlamayınca, 'Oğlum git, başka bir yerde atsana bunu, neden bize dönüp atıyorsun' dedim. O ara mermiyi tekrar ağzına verdi. Mermiyi ağzına verince direkt başıma hedef almıştı. Ben sol tarafa doğru hamle yaptım. Boynumun, omzumun altından doğru mermi girdi. Ben yine bunu kuru sıkı gibi bir şey zannettim. Emniyet Müdürlüğü de dün akşam sağ olsun Fahri Bey (Zonguldak İl Emniyet Müdürü) ziyaretimize geldi. Gerekli açıklamaları da yaptım.

Olayın ateş edeni değil ettireni önemli. Konu imar planları, rant. Akmercan Doğal Gaz firmasının 50 milyon liralık sosyal tesis alanını, ticaret ve konut alanını yasalara aykırı bir şekilde yapmaya çalışmaları ve diğer müteahhitlere yasalara aykırı olarak da vermiş olduğu, oyun oynar gibi onlara imar veriyor. Bir sonraki imar planında imarı bozuyor. Kalkıyor, bir süre sonra ada bazında meclis kararıyla beraber imar tadilatı yapıyor. Mahkeme hükmünün kalmadığını, 7 parsel kararını vermiş. 7 parsel ada içerisinde yapmış olduğu tadilatlar ile ilgili iskân veriyor.

Resmi evraklarda ve imarlarda sahtekârlık yapıyor. Süleyman Soylu Sayın İçişleri Bakanımız 9 tane soruşturma izni verdi. Benim öldürüleceğimi, 1 sene önce sosyal medyamda yine bunu yazdım. Beni azmettiren kişi Ali Bektaş ve rant sağladığı müteahhitler, rant sağlayan paravan firması üzerinden meclis üyeleri, kendi meclis üyeleri. Bunların hepsini Emniyet Müdürlüğümüze bizzat verdim. Ben ölünce imar planları kanunu mu değişecek? Yok değişmeyecek. Yine haksız yöne mücadele yapan kimse olmadığı için kendilerince yasalara aykırı olarak da imarları yapmaya suçlu bir şekilde devam edecekler ama öldürmeyen Allah öldürmüyor. Baldırımıza mermi girdi çıktı. Omzumuza giren mermi de yine sırt bölgemizden girdi çıktı. Hastanede güvenlik tedbiri, ben yine söylüyorum, tedbir tabii ki olacak, takdir Allah'ın. Emniyet Müdürümüz gerekli talimatı verdi.

Ali Bektaş ve rant sağlamaya çalıştığı müteahhitlerin yeşil alanları imara açmaya çalıştığı, 24 katlı binaların imarını 7 kata düşürüp tekrar imar vermeye çalıştığı kim varsa bunların hepsi. Yok dairesini satmak için, benim satılık dairem yok. Belediyeden alacağım, şirketim adına, eşimin şirketi adına alacağım var. Serkan Günay'a mal devroldu. Serkan Günay'a mal devrolurken Ali Bektaş altına imza attı. Kamu zararı, orda şimdiye kadar 800 bin lira zararı var.

“KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAYIM”

Adayım, aday adayı değilim. Ama bağımsız, ama siyasi bir partiden kesinlikle aday olacağım. Ne için olacağım? Kendim için değil, işimi gücümü bıraktım, bu millet için aday olacağım. Halk her şeyi görüyor artık, halk her şeyin farkında. Kim yolsuzluk yapıyorsa, kim devlet malıyla gurur içerisinde yaşıyorsa hesabını adli yollardan verecek. Tekme yerken kimse yanında yoktu. Şimdi rantın başında, istediğini istediğine peşkeş çekiyor. Herkes görevini düzgün yapacak. Hâkim de düzgün yapacak, savcı da düzgün yapacak, bilirkişi de düzgün yapacak. Ben de meclis üyesi olarak şu an düzgün yapıyorsam, yarın inşallah Allah izin verirse, halkımızın da teveccühü ile belediye başkanı olarak da bu Kozlu'nun nasıl hizmet alması gerektiğini, belediye başkanı yönetmeye değil, hizmet vermeye geliyor. Sen seçilince hükümdar olmaya çalışıyorsun. Hükümdar Allah’tır.”

BAŞKAN BEKTAŞ: "MASUMİYETİM ORTAYA ÇIKACAK"

Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş ise Birinci'nin iddiaları ile ilgili ANKA Haber Ajansı'na şu açıklamayı yaptı:

"Bu konuda adli süreç devam ediyor. Olayın failleri henüz yakalanmadı. Olayın failleri yakalandığında masumiyetim ortaya çıkacaktır. Ben de o zaman bu konuda bir basın toplantısı düzenleyeceğim."