Silahlı tehdit ve hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar’da silahlı tehdit ve hırsızlık suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Silahlı tehdit ve hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 09:00

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Yapılan incelemelerde M.A. isimli şahsın silahla tehdit ve açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Çay ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #afyonkarahisar #Jandarma #yakalanma

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