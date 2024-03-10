Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

Yayınlanma: 10.03.2024 - 09:31

Güncelleme: 10.03.2024 - 09:31

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak’ suçlarından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ve ‘Kasten Yaralama’ suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.C. isimli şahıslar yakalandı.

Şüpheli şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.