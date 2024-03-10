Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı

Adıyaman’da haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 10.03.2024 - 09:31
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak’ suçlarından 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. ve ‘Kasten Yaralama’ suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.C. isimli şahıslar yakalandı.

Şüpheli şahıslar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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