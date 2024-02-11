Adana'da 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çeşitli suçlardan 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

AA
Yayınlanma: 11.02.2024 - 17:12
Adana'da 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
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Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından aranan A.Y'nin (17), Süleyman Vahit Caddesi'nde olduğunu belirledi.

Ekipleri görünce kaçan A.Y, kovalamaca sonucu yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


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