Adana'da 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çeşitli suçlardan 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından aranan A.Y'nin (17), Süleyman Vahit Caddesi'nde olduğunu belirledi.
Ekipleri görünce kaçan A.Y, kovalamaca sonucu yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Daha ilk seçimde sattılar'
- Sarhoşken yüzüstü uyudu: Kör oldu
- 'Bize özür borçlular'
- Kredi kartı kısıtlamaları neler olacak?
- Devlet tesisi soyuldu: 133 ton tavuk çaldılar
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe iddiası!
- ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı
- Füruzan hayatını kaybetti
- 'Tek kelimeyle ittifaka ihanet'
- Destici'den yurttaşa 'Yeniden Refah' tepkisi