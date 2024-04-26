Şile Belediyesi AKP’den CHP’ye geçti: Milyonluk borç ortaya çıktı!

Yayınlanma: 26.04.2024 - 14:13

Güncelleme: 26.04.2024 - 14:13

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP’den CHP’ye geçen Şile Belediyesi’nin borç durumu açıklandı.

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı imzası ile belediyenin sosyal medya hesabından açıklanan borç durumu, belediye binası ve billboardlara da asıldı.

Kabadayı, şeffaf, adil ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışlarının bir yansıması olarak 31 Mart 2024 tarihi itibariyle Şile Belediyemizin borç durumunu paylaşmak istediğini belirterek “2024 yılı içerisinde, son üç aylık dönem (Ocak-Şubat-Mart) incelendiğinde özellikle Mart ayı içerisinde Şile Belediyesi bünyesinde birçok usulsüzlük yönetimimiz tarafından tespit edilmiştir” dedi.

“SON DAKİKA FATURALARINA İTİRAZ EDİLDİ”

Kabadayı, gerçeklikle uyuşmadığını düşündükleri son dakika faturalarına yasal itiraz süreçleri içerisinde gerekli itirazlar yapıldığını vurguladı.

Şile Belediyesi'ne ait olan Mercan Köşk A.Ş ve Şile Belediyesi Personel A.Ş şirketlerinin incelenme süreçleri devam ettiğini bildirerek “İncelemelerimiz tamamlandığında belediye şirketlerimizin mali durumu kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır” dedi.

18 MİLYONLUK ELEKTRİK BORCU DİKKAT ÇEKTİ

Şile Belediye Başkanlığı’nın 31 Mart 2024 tarihi itibariyle toplam 925 milyon 244 bin 128 lira borcu bulunuyor. Belediyenin dış piyasa şirketlerine 442 milyon 126 bin 240 TL borcu var. 31 Mart öncesi ihalesi gerçekleşmiş ileri tarihli sözleşme taahhütlerinden doğan borcu ise 199 milyon 821 bin 526 TL.

İade edilmek üzere alınan nakit teminatlar borcu 32 milyon 842 bin 984 TL, İller Bankası kredi borcu 132 milyon 185 bin 271 TL, vergi ve SGK borcu 60 milyon 722 bin 310 TL, İstanbul Valiliği katkı payı borcu 22 milyon 629 bin 325 TL, diğer kamu borçları 16 milyon 719 bin 484 TL.

Belediye, genel sokak aydınlatmalarından AYEDAŞ’a ise tam 18 milyon 205 bin 985 TL borçlu durumda.

KASADA 39 MİLYON TL

31 Mart 2024 itibarıyla banka hesaplarında toplam 29 milyon 544 bin 731 TL nakit parası bulunan Şile Belediyesi’nin kredi kartı blokesinde olan 10 milyon 419 bin 767 TL ile birlikte toplam 39 milyon 964 bin 499 TL’si var.

Şile Belediyesi’nin personele bir aylık maaş maliyeti de 39 milyon 53 bin 172 TL olarak açıklandı.